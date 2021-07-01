В Киеве прививку от коронавируса можно получить в 21 медучреждении: как это сделать

В Киеве уже на выходных начнут вакцинировать от коронавируса в медучреждениях. Получить прививку в столице можно в 21 мини-прививочном центре.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что пункты расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

"Начиная с этой недели, мини-прививочные центры будут работать каждые выходные. Вакцинироваться в них сможет любой желающий. Для этого необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me, выбрав удобный пункт учитывая территориальную доступность", – рассказали в пресс-службе.

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Там отметили, что в центрах можно пройти и ревакцинацию (и тем, кто вакцинировался в МВЦ – Ред.), После чего получить Свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Напомним, 30 июня в столице зарегистрировали 231 новый случай коронавирусной болезни. Всего в Украине за минувшие сутки болезнь подтвердили в 705 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра на этой неделе будет работать с 30 июня по 4 июля.