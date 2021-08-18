В Киеве прививку от COVID-19 можно сделать в спецавтобусе: что нужно знать

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Вакцинироваться сможет любой желающий

В Киеве с 19 по 22 августа возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку от COVID-19. Мобильный центр вакцинации будет работать в специально переоборудованном автобусе.

Об этом сообщила пресс-служба Оболонской районной государственной администрации столицы в соцсети Facebook. Врачи будут принимать всех желающих с 9:00 до 13:00.

"Возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе. Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca", – рассказали в пресс-службе.

В Оболонской РДА уточнили, для того чтобы вакцинироваться при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

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Мобильный центр будет работать возле станции метро "Героев Днепра".

Напомним, по состоянию на утро среды, 18 августа, в Украине официально подтверждено 2 268 666 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1447 заболевших, из них 104 – дети. Госпитализировали 677 пациентов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 17 августа зарегистрировали 181 новый случай COVID-19.

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