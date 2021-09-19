В Киеве пристыдили голосующих за депутатов Госдумы РФ: позор вам вечный, это балаган. Видео

В воскресенье, 19 сентября, в последний день выборов в Государственную думу России избирательные участки с 8 часов утра открылись и в Украине. Проголосовать за российских депутатов можно в посольстве России в Киеве, а также генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

В украинской столице к пункту голосования пришел беженец из РФ Михаил Агафонов, передает "Сегодня". Мужчина держал в руках плакат с надписью "Явка на выборы = пособничество оккупанту" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

В ходе своего одиночного пикета он стыдил тех, кто пришел голосовать за депутатов российской Госдумы и называл их "путинскими прихвостнями". С некоторыми из участников выборов у Агафонова возникали перепалки.

"Позор вам вечный", – говорил Михаил.

По данным активиста, по состоянию на 14:00 в Киеве проголосовали около 30 человек. Некоторые из них утверждали, что выбирали в бюллетене не провластную партию "Единая Россия".

Под посольством страны-агрессора дежурило большое количество нацгвардейцев.

Напомним, во Львове, как и в других упомянутых выше городах, участки для голосования будут открыты 19 сентября до 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: