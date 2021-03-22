Киев "атаковали" грипп и ОРВИ, – КГГА

В Киеве с начала 2021 года уже зарегистрировано 27 170 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Эпидемический порог превышен на 22,2%

Как сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, в городе, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 48,7%, передает пресс-служба КГГА.

Это произошло за счет взрослого и детского населения: детей – 8631 случаев (рост на 31,8%), взрослых – 18 539 случаев (рост на 58,2%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе – 35,8%. 52,6% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% – зарегистрировано 4541 случай", – констатировал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 10-ю неделю года были госпитализированы 1864 человек, из них 74 – дети.

"Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ также сыграло важную роль в росте госпитализации больных в коммунальные больницы. Ведь все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на коронавирус. Более того, у части больных таки он подтверждается. Поэтому призыв беречь себя и своих родных остается актуальным" – резюмировал Поворозник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние сутки, 21 марта, наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.