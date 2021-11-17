В Киеве прекратит работать сервис Uber Shuttle: названа дата

В Киеве с 19 ноября прекратит работу сервис перевозок на микроавтобусах Uber Shuttle. Соответствующее решение было принято руководством компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Uber. В то же время работа других сервисов не будет прекращена.

"После 2,5 лет работы Uber Shuttle мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени. Тем не менее мы стремимся и дальше помогать городам двигаться с помощью технологии Uber. Другие наши сервисы, такие как UberX и Uber Comfort, будут работать в Киеве", – говорится в сообщении.

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В компании уточнили, что неиспользованный баланс пакетов Shuttle, который является действительным по состоянию на 19 ноября, будет возвращен на банковские карты пользователей, с которых их приобретали.

"Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber-сервис в Украине", – резюмировали в пресс-службе.

Причины прекращения работы сервиса в компании не назвали.

Отметим, Киев стал первым городом в мире, где начал работать сервис коллективных перевозок Uber Shuttle – его запустили в мае 2019 года. Изначально в городе курсировали 50 автобусов, но в дальнейшем их количество было увеличено, а направления перевозок расширены. Shuttle был третьей услугой перевозок, которую Uber запустил в Украине. Стоимость проезда была выше, чем в маршрутках, но при этом ниже, чем в обычном такси.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле сервис Uber Shuttle временно прекращал свою работу из-за введения локдауна.