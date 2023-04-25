В Киеве представили уникальную выставку икон, посвященную погибшим защитникам Украины. Фото

В Софийском соборе Киева на днях представили уникальную выставку икон. Они посвящены погибшим бойцам подразделений ТРО столицы и Киевщины и написаны на ящиках из-под боеприпасов.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Увидеть работы мастеров может любой желающий.

Так, в Софийском соборе презентовали выставку "Софийский деисис". Это цикл работ художников Александра Клименко и Сони Атлантовой из проекта "Иконы на ящиках из-под патронов".

Сама выставка посвящена погибшим бойцам из 114, 112 и 241 бригад территориальной обороны Киевской области и столицы. Художники представили 11 работ, написанных на ящиках из-под оружия, оставшихся после боев во время обороны Киевщины весной 2022 года.

Иконы с вписанными именами погибших защитников Украины теперь займут свое место на хорах Софийского собора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища, отведя для этого 9 гектаров земли, принадлежащих столичной общине. Участок расположен в Быковне.

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