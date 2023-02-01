В Киеве предложили убрать пушку на Арсенальной площади и восстановить старый памятник: известны подробности. Фото

В Киеве было предложено демонтировать памятник, посвященный участникам Январского восстания 1918 года, организованного большевиками. Вместо пушки хотят установить скульптуры казацких старшин Искры и Кочубея, которые находились на этом месте раньше.

Видео дня

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Для того чтобы ее рассмотрели, электронный документ должен набрать 6 тыс. голосов за 60 суток.

"Восстановить памятник казацким старшинам Ивану Искре и Василию Кочубею на своем пьедестале вместо большевистской пушки-символа захвата Киева возле метро "Арсенальная", – говорится в петиции.

Автор электронного обращения отметил, что пьедестал на Арсенальной площади исторически строился для чествования памяти полтавских казацких старшин, казненных в 1708 году с согласия русского царя Петра I накануне Полтавской битвы.

"Большевики убрали этот памятник, напоминавший об украинском рыцарстве-казачестве, а на его место установили пушку, как символ террора и вооруженного захвата Киева", – резюмировал киевлянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева хотят переименовать улицу, названную в честь российского писателя Николая Лескова. Ее предложили назвать в честь выдающегося грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!