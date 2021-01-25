На дорогах Киева появился новый дорожный знак. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Знак установлен на нескольких улицах столицы

На нескольких улицах Киева появился новый предупреждающий дорожный знак 1.40 "изменение покрытия".

Как сообщили в пресс-службе КГГА, он установлен на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

В Департаменте транспортной инфраструктуры подчеркнули, що необходимость появления такого знака продиктована тем, что участки дороги с различным дорожным покрытием являются аварийно опасными.

"Резкое изменение покрытия, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП. Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 в Правила дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость", – уточнили в департаменте.

В КГГА отметили, что подобные знаки действуют и на территории Евросоюза.

В столице появился дорожный знак 1.40 "изменение покрытия".
Знак установлен на нескольких улицах Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 января в подземном переходе на Майдане Незалежности упала подвесная конструкция потолка.

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