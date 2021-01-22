В переходе на Майдане в Киеве упал потолок. Фото

В Киеве 22 января в подземном переходе на Майдане Незалежности упала подвесная конструкция потолка.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в результате инцидента никто не пострадал (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На место происшествия вызваны коммунальные службы, один из входов в переход временно закрыт.

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