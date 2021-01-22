В переходе на Майдане в Киеве упал потолок. Фото
В Киеве 22 января в подземном переходе на Майдане Незалежности упала подвесная конструкция потолка.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, в результате инцидента никто не пострадал (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
На место происшествия вызваны коммунальные службы, один из входов в переход временно закрыт.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упало три столба освещения.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.
Позднее на Шулявском мосту сняли все столбы освещения. 30 декабря сотрудники коммунальных служб начали установку фонарей на столбы на путепроводе.