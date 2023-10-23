В Киеве появился 50-метровый мурал, посвященный добровольцам, героически погибшим, защищая Украину. Фото

В Киеве на стене многоэтажки появился новый мурал. Он создан в знак памяти добровольцев, героически погибших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой райгосадминистрации. Стенопись создали известный художник-муралист Виталий Гидеван вместе с женой Еленой Нойной.

"Вместе с депутатом Киевсовета Александром Гончаровым, женой павшего Героя Юлией Мовчан, военнослужащими и местными жителями открыли 50-метровую стенопись в знак памяти добровольцев, героически погибших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. В основе изображения украинского военного с котом – командир подразделения добровольческого батальона ОУН Мовчан Алексей Николаевич с позывным "Тень" (25.05.1973-01.05.2022)", – говорится в сообщении.

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Молчан родился в Киеве в семье военнослужащего. Окончил столичную среднюю общеобразовательную школу №261. Участвовал в войне в Нагорном Карабахе. Занимал должность командир отделения военной разведки. С 2014 года активно участвовал в проведении АТО. 30 марта 2022 года назначен командиром взвода добровольческого формирования №25 территориального общества Киева "ОУН".

26 апреля 2022 года призван в ряды Вооруженных Сил Украины. 1 мая 2022 года, выполняя боевое задание, погиб в результате столкновения с вражеской пехотой в районе села Большая Новоселка Волновахского района Донецкой области.

"Верный военной присяге и украинскому народу, Алексей защищал независимость Украины до последнего дыхания – проявив стойкость и мужество в бою. Перед своей гибелью Алексей вместе с тремя собратьями успел спасти 11 гражданских лиц и кота из-под завалов. Спасенные гражданские были успешно безопасное место из-за заминированной дороги", – добавили в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева появился новый патриотический мурал. Он посвящен всем защитникам и защитницам Украины.

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