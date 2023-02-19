В Киеве потеплеет до +9°С, но снег не отступит: прогноз погоды на неделю

В Киеве в течение недели, с 20 по 26 февраля, синоптики преимущественно прогнозируют днем "плюсовую" погоду. С понедельника по воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями.

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Об этом сообщил портал Sinoptik. Зима в столице медленно отступает – температура воздуха к концу недели прогреется до +9°С.

В понедельник, 20 февраля, в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь со снегом. Температура воздуха ночью минимальная -1°С, максимально +3°С.

Во вторник, 21 февраля, в столице в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночной дождь закончится еще до наступления утра, но днем начнется и продолжится до прихода вечера. Температура воздуха ночью минимальная +3°С, максимальная +6°С.

В среду, 22 февраля, с утра и до самого вечера небо в городе будет покрыто облаками, без осадков. Температура воздуха ночью минимальная -2°С, максимально 0°С.

В четверг, 23 февраля, в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным, без осадков. Температура воздуха ночью минимальная -7°С, максимально -2°С.

В пятницу, 24 февраля, в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий дождь. Температура воздуха ночью минимальная -2°С, максимально +4°С.

Но в выходные, 25-26 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, в субботу возможен снег. Температура воздуха в среднем +1°С, максимально +9°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

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