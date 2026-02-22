В Киеве после ночной атаки РФ обнаружили последствия в четырех районах: подробности

В ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет и почти тремя сотнями дронов разных типов. Взрывы, в частности, раздавались в Киеве, в столице работали силы ПВО.

Последствия атаки зафиксированы в четырех районах Киева, обломки одной из сбитых целей упали вблизи подстанции скорой медпомощи. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Как прошла ночь массированной атаки РФ для столицы

Кличко сообщил, что последствия российской атаки зафиксированы в четырех районах Киева.

В Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожара, разрушений и пострадавших нет.

По другому адресу в этом же районе во дворе жилого дома обломок повредил автомобиль.

Также обломки обнаружили на открытой территории, во дворе одного из домов и в парковой зоне напротив одной из многоэтажек.

В Святошинском районе взрывной волной выбило окна в нескольких жилых домах. В результате атаки пострадавших нет.

Также выбило окна в офисном помещении.

В Деснянском районе произошло падение обломков ракеты на открытой территории.

В Подольском районе обломки упали на открытой территории, обошлось без пожара.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия также атаковала Киевскую область ракетами и дронами. В Фастовском районе погиб мужчина, восемь человек, в том числе четырехлетнего ребенка, спасатели достали из-под завалов.Всего в области последствия зафиксированы в пяти районах. Пострадали по меньшей мере 15 человек.

