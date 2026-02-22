Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами: из-под завалов спасены восемь человек

Ночью и утром 22 февраля Россия массированно атаковала Киевскую область дронами и ракетами. Последствия зафиксированы в пяти районах области: повреждены частные дома, складские помещения и гаражи, вспыхнули пожары.

Видео дня

В Фастовском районе из-под завалов разбитых домов спасли восемь человек, в Бориспольском – пострадала женщина. О последствиях вражеской атаки рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно об атаке РФ на Киевскую область и ее последствиях

По словам чиновника, под ударами вражеской армии пристоличный регион находился ночью и утром.

"Враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры области. По состоянию на сейчас последствия зафиксированы в пяти районах", – говорится в сообщении.

Бориспольский район

Там в результате вражеской атаки поврежден частный дом. Есть информация о пострадавшей.

"Предварительно, женщина получила травмы от осколков стекла — ей оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил Калашник около 8 часов утра.

Также в Бориспольском районе возник пожар хозяйственной постройки фермы. К 8 утра возгорание удалось локализовать.

Броварской район

В Броварском районе повреждены 10 помещений в гаражном кооперативе. Пожар ликвидирован до 08:00.

Фастовский район

Там повреждения получили пять частных домов.

"Предварительно из-под завалов спасены 8 человек. Среди них – один ребенок", – отметил Калашник.

Бучанский район

В Бучанском районе повреждены два частных дома и автомобиль.

Обуховский район

В Обуховском районе зафиксировано повреждение складских помещений и частного дома.

"Все оперативные службы работают на местах. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенного ущерба. Людям оказывается вся необходимая помощь", – добавил начальник Киевской ОВА.

Как писал OBOZ.UA, ночью и утром 22 февраля РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и ракетами со стратегических бомбардировщиков. Основной удар, как следовало из сообщений мониторинговых каналов, был направлен на Киев и Киевскую область.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!