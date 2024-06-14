В Киеве попрощались с военнослужащим из Крыма Шурой "Ялтой" Рязанцевой. Фото и видео

В центре Киева в пятницу, 14 июня, прошла церемония прощания с военнослужащей из Крыма Шурой "Ялтой" Рязанцевой. Она умерла от сердечной недостаточности – 2 июня ей исполнилось 40 лет.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. О смерти защитницы Украины сообщила сестра Валерия 11 июня.

Так, в Киеве в пятницу, 14 июня, прошла церемония прощания с военнослужащим из Крыма Шурой "Ялтой" Рязанцевой. Отпевание состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.

После этого траурный кортеж спустился на Майдан Незалежности, где прошла прощальная панихида. Провести "Ялту" в последний путь пришли родные, побратимы и небезразличные украинцы.

Шура родом из Крыма. До полномасштабного вторжения РФ она работала стилисткой, надевая, в частности, актеров "Квартала 95" и президента Украины Владимира Зеленского. Она рассказывала, что толчок к ее пути в этом направлении начал Андрей Кузьма.

В марте 2014 года Шура вместе с другими активистками отправилась в Крым, который уже был оккупирован российскими военными без опознавательных знаков. На одном из блокпостов их задержали, и она провела пять дней в плену. Эти события она помнила в деталях даже спустя 10 лет.

После этого больше не возвращалась в Крым. Чтобы забыть тяжелые воспоминания, Шура открыла собственную костюмерную и работала с известными артистами, в частности с группой "Бумбокс". Однако в начале 2022 года она чувствовала, что российское вторжение неизбежно. 9 марта женщина присоединилась к рядам ТРО. Она выполняла задачи в Киевской области, под Бахмутом и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 13 июня, в Михайловском соборе прошла церемония прощания с известным фотографом Арсеном Федосенко. Он погиб на фронте в результате российских обстрелов.

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