В Киеве покупатели заставили сотрудника магазина снять футболку с гербом РФ. Видео

В Киеве сотрудник мини-маркета ходил в торговом зале в футболке с гербом России. Мужчина заявил, что не знал о значении символа, изображенного на его одежде.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP. В каком именно магазине произошел инцидент, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На размещенном видео можно увидеть, что к сотруднику маркета подошли несколько киевлян и вежливо спросили почему он носит одежду с символикой страны-агрессора. На что, мужчина ответил, что не зал о значении этого символа.

После этого посетители магазина попросили работника снять футболку с гербом РФ. За сотрудника пыталась заступиться его коллега, которая заявила, что "человек не подумал (одев такую футболку – Ред.)".

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В свою очередь сотрудник маркета сказал, что ему нечего одеть, но после предложения хотя бы вывернуть футболку на изнанку, согласился переодеться и покинул торговый зал.

Напомним, ранее жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта после того, как получили отказ вылететь в Стамбул. Женщина не имела ни нотариального согласия отца двух своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что блогерша из Киева Анастасия Польских заявила, что "не переваривает украинский". Это вызвало скандал, девушку засыпали критикой, на которую она ответила, обозвав язык "мерзким".