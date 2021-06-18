В Киеве покажут уникальные фото первых дней Второй мировой войны

В Киеве откроют фотовыставку известного американского фотографа Жюльена Брайана, который своими снимками увековечил первые дни Второй мировой войны в Польше, Украине и других странах, находившихся под оккупацией Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О проведении выставки договорились заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украин и Бартошем Цихоцким во время официальной встречи.

"Украина и Польша имеют огромный и успешный опыт реализации совместных проектов. Так, по инициативе польской стороны, сразу после завершения реконструкции улицы Ивана Франко, возле библиотеки имени Адама Мицкевича установят памятник легендарной Анне Валентинович – украинцы, которая вместе с коллегами основала профсоюз" солидарность ". Сейчас бюст временно размещено у посольства Польши", – отметил Валентин Мондриевский.

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По его словам, основной целью визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша стало обсуждение инициативы организации в общественном пространстве Киева выставки фотографий Жюльена Брайана – американского фотографа, который документировал жизнь горожан, находившихся под оккупацией Германии во время Второй мировой войны между 1935 и 1939 годами.

Уже в ближайшее время городская власть представит локацию, где будут экспонироваться уникальные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля, на Певческом поле в Киеве открылась летняя выставка "Планета диких животных".