В Киеве показатели радиационного фона и воздуха в норме: данные по районам
В Киеве по состоянию на 7:00 вторника, 3 мая показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме. Замеры проводили во всех районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также информацию относительно мониторинга чистоты воздуха в городе можно узнать в одном из разделов в приложении "Киев Цифровой".
В частности, при норме 0,26 мкЗв/ч радиационный гамма фон в столице Украины составляет:
ул. Перова, 40 – 0,13;
пл. Шевченко – 0,12;
ул. Закревского, 3 – 0,13;
пл. Минская – 0,13;
ул. Эстонская, 3 – 0,12;
ул. Стеценко, 2 – 0,13;
ул. Григоровича-Барского, 7 – 0,12;
просп. Правды, 96 – 0,12;
ул. Светлицкого, 26 – 0,13;
ул. Волкова, 26 – 0,13;
просп. Свободы, 22 – 0,12;
ул. Зодчих, 62 – 0,12;
б-р Вацлава Гавела, 7 – 0,12.
Кроме того, в Киевской городской госадминистрации обнародовали данные относительно чистоты атмосферного воздуха в столице.
Ул. Григоровича-Барского, 7 – по состоянию на 07:00 все показатели в норме:
азота диоксид – 0,01 мг/куб. м;
углерода оксид – 1,2 мг/куб. м;
ангидрид сернистый – 0,1 мг/куб. м.
Ул. Щербаковского, 72 – по состоянию на 09:00 все показатели в норме:
азота диоксид – 0,05 мг/куб. м;
углерода оксид – 0,2 мг/куб. м;
ангидрид сернистый – 0,3 мг/куб. м.
Проспект Победы, 53 (Шевченковский район) – по состоянию на 09:00 все показатели в норме:
азота диоксид – 0,03 мг/куб. м;
углерода оксид – 1,6 мг/куб. м;
ангидрид сернистый – 0,02 мг/куб. м.
Проспект Победы, парк "Нивки" (Шевченковский район) – по состоянию на 09:00 все показатели в норме:
азота диоксид – 0,01 мг/куб. м;
углерода оксид – 1,4 мг/куб. м;
ангидрид сернистый – 0,02 мг/куб. м.
Ул. Нижний Вал, 37 – по состоянию на 09:00 все показатели в норме:
азота диоксид – 0,12 мг/куб. м;
углерода оксид – 1,5 мг/куб. м;
ангидрид сернистый – 0,01 мг/куб. м.
Ул. Межигорская, 75 (Подольский район) – по состоянию на 09:00 все показатели в норме:
азота диоксид – 0,15 мг/куб. м;
углерода оксид – 1,2 мг/куб. м;
ангидрид сернистый – 0,02 мг/куб. м.
Ул. Богатырская, 2 (Оболонский район) – по состоянию на 09:00 все показатели в норме:
азота диоксид – 0,04 мг/куб. м;
углерода оксид – 1,3 мг/куб. м;
ангидрид сернистый – 0,03 мг/куб. м.
В КГГА добавили, что в приложение "Киев Цифровой" интегрирован сервис по данным городских пунктов мониторинга чистоты воздуха. Чтобы установить приложение, перейдите по ссылке.
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