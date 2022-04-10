Российских военных, рывших окопы в Рыжем лесу ЧАЭС, ждет лучевая болезнь, – глава Энергоатома

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин посетил в Рыжем лесу возле ЧАЭС место, где российские военные рыли окопы и пытались построить фортификационные сооружения. Он заявил, что оккупантов ждет лучевая болезнь.

Захватчики около месяца просидели в загрязненном радиацией месте и получили достаточную дозу облучения, вдыхая пыль Рыжего леса. Об этом сообщили в официальном канале НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

Кроме того, некоторые оккупанты с большой вероятностью забрали с собой источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов с объекта "Укрытие". Их исчезновение заметили, когда был обнаружен факт ограбления аналитической лаборатории, где работали с радиоактивными отходами.

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Где сейчас эти источники – неизвестно. Отмечается, что непрофессиональное и неконтролируемое обращение с ними смертельно опасно.

"Тогда эти "герои" заберут премии Дарвина даже у тех обреченных рашистов, которые месяц вдыхали пыль Рыжого леса, находясь в нем. Ведь ношение такого сувенира с собой в течение двух недель неизбежно приведет к радиационным ожогам, лучевой болезни и необратимым процессам в организме", – добавили в "Энергоатоме".

Напомним, что рядовые солдаты РФ даже не слышали о взрыве на Чернобыльской АЭС, произошедшем в 1986 году.

Этим можно объяснить то, что российские оккупанты вырыли себе окопы именно в Рыжем лесу, который прилегает к ЧАЭС и принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора.

Ученые с Австралийского института стратегической политики провели расчеты относительно того, какую дозу облучения получили оккупанты, засевшие в окопах в Рыжем лесу. По предварительным данным, их организм принял в себя около 18 500 килобеккерелей радиации, им грозит смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российских захватчиков, которые получили облучение в результате длительного высиживания в окопах Рыжего леса в Чернобыле, начали коллективно вывозить в Гомель на лечение.

Вскоре после этого оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, покинули украинскую территорию. Они двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью.

Стало известно, что россияне запаниковали, когда проявились первые признаки болезни, а это произошло довольно быстро. Поэтому среди захватчиков начал назревать бунт, они решили собираться и уходить оттуда.