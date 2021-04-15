В Киеве показали карту подземных укрытий в случае войны и катастроф

В Киеве обновили интерактивную карту города с адресами подземных укрытий для населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

"Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Данный фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения", – рассказали в Департаменте.

Ознакомиться с картой можно по ссылке: Укрытие населения г. Киев – Google Мои карты

В КГГА отметили, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений, в случае необходимости, обеспечат свободный доступ для укрытия.

Напомним, что ранее в сети появились новые кадры переброски военной техники к границе с Украиной. Также колонну вражеской техники засекли во временно оккупированным Луганском.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр обороны назвал одной из трех целей Москвы – вероятный нападение на Украину со стороны оккупированного полуострова.