Фото Украинки и Шевченко 'оживили' благодаря искусственному интеллекту. Видео

Генеалогическая компания MyHeritage запустила функцию "Глубокая ностальгия", которая позволяет преобразовывать кадры с умершими предками на короткие видео. На них человек с фотографии улыбается, подмигивает и кивает.

Благодаря приложению и искусственному интеллекту пользователи сети "оживили" фото выдающихся украинской поэтессы Леси Украинки и писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко, а также гетмана Ивана Мазепу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда мы видим, как лица наших предков оживают, то можем представить, какими они могли быть на самом деле. Это обеспечивает новый способ связи с нашей семейной историей", – заявил Гилад Яфет, основатель этой израильской фирмы с компьютерного распознавания образов D-ID.

Как пишет Thomson Reuters Foundation News, пользователи компании оценили функцию и в Twitter поделились анимированными изображениями своих умерших родственников, а также подвижными изображениями исторических деятелей. В зарубежном сегменте это стали один из крупнейших физиков XX века Альберт Эйнштейн, британский писатель Чарльз Диккенс и королева Древнего Египта Нефертити.

Со своей стороны украинский графический дизайнер Богдан Гдаль в Facebook показал движущиеся изображения молодого и в возрасте Тараса Шевченко, Леси Украинки и Иван Мазепы.

"Кто хочет поэкспериментировать, вам сюда. Бесплатно можно сделать 5-10 фото ваших родственников. От себя скажу, что MyHeritage придумал хороший ход для привлечения новой аудитории во всем мире. Сначала дали возможность улучшить вид фоток, затем сделать их цветными. А теперь еще и это. Удачный маркетинг", – написал Гдаль.

ИноСМИ отмечает, мол, некоторые пользователи описали эту функцию как жуткую и заявили, что она вызывает вопросы этичности.

В MyHeritage признали, что технология может показаться "немного странной", а ее использование – противоречивым, однако компания закодировала анимации, поэтому их не удастся использовать для подделки любого контента или передачи какого-то сообщения.

Директор по связям с общественностью Рафи Менделсон добавил, что использование фотографий живого человека без его согласия является нарушением условий компании. Также, по его словам, видео четко обозначаются символами ИИ, поэтому их можно без проблем отличить от аутентичных записей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разработчикам с технологической креативного агентства ISD Group удалось впервые научить искусственный интеллект говорить на украинском языке со сленгом и без цензуры.