В Киеве почтили память первых погибших героев Небесной Сотни. Фото

В Киеве вечером 22 января состоялась хода памяти в честь первых погибших участников Революции Достоинства. В эти дни в 2014 году на Майдане Независимости погибли первые протестующие – Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

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Также 22 января 2014 года было найдено тело Юрия Вербицкого, которого похитили из Александровской больницы вместе с активистом Игорем Луценко. Почтить первых героев Небесной сотни в центр Киева пришли десятки человек, сообщает Радио Свобода.

Киевляне шли колонной, держа портреты первых погибших протестующих и флаги Украины. Они восклицали "Слава Украине" и пели национальный гимн.

Также украинцы зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам на месте гибели участников Революции достоинства.

Евромайдан в центре украинской столицы начался 21 ноября 2013 года. Украинцы из разных городов протестовали против решения тогдашней власти во главе с беглым президентом Виктором Януковичем остановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

После разгона активистов 30 ноября протесты вспыхнули с новой силой и продолжались до февраля 2014 года. Силовики несколько раз пытались разогнать протестующих.

По данным прокуратуры, всего во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности пострадали 2,5 тысяч человек, 107 ее участников погибли. Впоследствии погибших участников Евромайдана стали называть Небесной Сотней.

Как сообщал OBOZ.UA, Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство о закрытии дела Майдана о разгоне мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Решение было принято в связи с истечением срока давности дела.

15 августа стало известно о том, что командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" во Львовской, Харьковской областях и Севастополе сообщили о подозрении из-за разгона участников Революции Достоинства в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Также о подозрении сообщили помощнику начальника штаба львовского "Беркута".

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