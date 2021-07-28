В центре Киева перекроют дорогу из-за празднования Крещения Киевской Руси. Карта

В Киеве в среду, 28 июля, пройдут мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. В связи с этим на улице Трехсвятительской временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Правопорядок и безопасность будут обеспечивать правоохранители.

"Сегодня, 28 июля, в связи с проведением мероприятий в центре столицы, будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Трехсвятительской. Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", – заявили в пресс-службе.

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Как сообщило издание РБК-Украина в 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Отметим, "День крещения Киевской Руси – Украины" – государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси. Она отмечается ежегодно 28 июля – в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во вторник, 27 июля, прошли мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси.