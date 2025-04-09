В Киеве патрульные пришли на помощь женщине, которую сбил поезд. Подробности и видео с нагрудных камер

В Киеве правоохранители пришли на помощь попавшей под поезд женщине. Патрульные с помощью турникета остановили кровотечение и контролировали состояние пострадавшей до приезда медиков.

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В настоящее время она находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

По словам правоохранителей, на днях во время патрулирования в Днепровском районе столицы они получили сообщение о женщине, которая травмировалась на железнодорожных путях.

"Не теряя ни минуты, напарники Давид Сидорук и Руслан Голочевский прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь. Патрульные обнаружили горожанку возле путей с серьезными травмами нижних конечностей. У женщины было сильное кровотечение, поэтому инспекторы немедленно оказали медицинскую помощь: наложили турникет, остановили кровотечение и контролировали состояние пострадавшей до приезда медиков", – рассказали в пресс-службе.

Уже после этого патрульные транспортировали киевлянку в машину скорой помощи и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области поезд сбил находившегося на путях мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

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