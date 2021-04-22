В Киеве пассажир оригинально решил проблему отсутствия спецпропуска. Видео

В Соломенском районе Киева мужчина, у которого невозможного нет спецпропуска, ездил снаружи, зацепившись за техническую лестницу троллейбуса.

На видео, размещенном в сети пользователем dimakulyk, можно увидеть, что скорость общественного транспорта была не большой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отметим, в Киеве 5 апреля начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и позволила работать заведениям общественного питания только на вынос.

После усиления карантинных ограничений столичный транспорт работает только по спецпропускам. В киевском метрополитене сообщили, что оптимизируют графики движения поездов в период строгого локдауна.

Было зафиксировано, что спецпропуска на проезд в общественном транспорте Киева продавали в сети интернет.

В Киеве после введения локдауна в столичном метрополитене в среднем люди совершают 270 тысяч поездок в день.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 20 апреля произошла стычка между водителем маршрутки, который якобы нарушил карантин, и патрульным полицейским.