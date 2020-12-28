Киев накрыла непогода: на дорогах образовались пробки

Олег Тимченко Жизнь столицы 09:12, 28.12.2020 Обновлено: 09:44, 28.12.2020

В Киеве в понедельник, 28 декабря, на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра около 15-20 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, около 7:00 в некоторых районах столицы были осадки в виде дождя. Температура воздуха – около -1° С.

В КП "Киевавтодор" уточнили, что коммунальщики уже приступили к превентивной обработке дорог и тротуаров. Для этого задействовано 56 единиц спецтехники.

По данным Google Maps, пробки в сторону правого берега образовались на всех мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Существенно затруднено движение на Харьковском и Броварском проспектах, тянучки наблюдаются на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Вызволителей, Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также пробки наблюдаются на улицах Елены Телиги, Братиславской, Набережном шоссе и Большой окружной.

Пробки образовались на всех мостах.
Google Maps
Тянучки на дорогах, которые ведут на правый берег Киева.
Google Maps
Пробки на Большой окружной .
Google Maps
Коммунальщики посыпают улицы реагентами.
Киевавтодор
В городе задействовано 56 единиц спецтехники .
Киевавтодор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 28 декабря, в большинстве регионов Украины существенно ухудшатся погодные условия из-за сильного ветра и мокрого снега с дождями.

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