В Киеве отреставрируют дом, в котором жил Михаил Врубель

В Киеве отреставрируют исторический дом по улице Десятинной, 14, в котором ранее проживали известные художники Михаил Врубель, Владимир Орловский, Вильгельм Котарбинский, и семья Праховых.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Памятник истории обновят на средства от продажи земельных участков под недвижимым имуществом, а также от проведения аукционов и экспертной денежной оценки.

"По его словам, из общей суммы в 13, 8 миллионов гривен на реставрацию памятника 12, 7 миллионов направят из поступлений в местный бюджет именно от продажи земельных участков под недвижимым имуществом, от проведения аукционов и экспертной денежной оценки", – сообщил директор коммунального предприятия "Инженерный центр", депутат Киевсовета, Михаил Терентьев.

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Чиновник отметил, что памятник архитектуры по Десятинной, 14 является одной из жемчужин архитектуры столицы.

"Дом № 14 находится на улице Десятинной, и является одной из самых ценных памятников истории и архитектуры Киева. Главным распорядителем средств работ по реставрации является Департамент охраны культурного наследия. Работы планируется начать до сентября", – отметил Терентьев.

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