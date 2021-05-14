Пышное убранство и атмосфера прошлого: в Киеве отреставрировали театр оперетты. Фото, видео

В пятницу, 14 мая, после масштабной реконструкции откроется Киевский национальный академический театр оперетты на улице Большой Васильковской, 53/3.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что во время ремонтных работ удалось сохранить атмосферу начала XX века, поскольку здание театра является памятником архитектуры.

"Сегодня вечером, после масштабной реконструкции, состоится открытие главной сцены Киевского национального академического театра оперетты. Это – единственный в Украине театр оперетты. Большой зал театра длительное время находилась в аварийном состоянии и требовала немедленной реставрации. Город выделил средства на ее осуществление", – рассказал Виталий Кличко.

Так, в зале, в частности, выполнили работы по противопожарной безопасности. Установили новое оборудование системы. Укрепили арки сцены и других элементов зрительного зала. Установили новую систему кондиционирования. Заменили кресла для зрителей. И осуществили реставрацию интерьера зала. При этом сохранили атмосферу начала 20 века. Также установили современную систему освещения и звука.

"Поэтому сегодня вечером пятницы, вы можете попасть на гала-концерт в честь открытия обновленной Киевской оперетты!" – отметил Виталий Кличко.

Напомним, что Киевский национальный академический театр оперетты находится в здании бывшего Троицкого народного дома возведенного в 1901-1902 годах в стиле рационализма. Фасад памятника архитектуры украшают бюсты Тараса Шевченко и Николая Гоголя.

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