В Киеве откроют пункты утилизации новогодних елок: названы адреса

Олег Тимченко Жизнь столицы 15:11, 28.12.2020 Обновлено: 15:22, 28.12.2020

В Киеве с 1 января 2021 года откроют 15 пунктов для сбора и утилизации новогодних елок.

Как уточнили в пресс-службе Управления экологии и природных ресурсов КГГА, данные объекты начнут работать во всех районах столицы.

Сообщается, что собранные деревья будут переработаны и использованы весной для защиты почвы от пересыхания и перегрева в лунках вечнозеленых растений.

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.

"Для обеспечения противоэпидемических мероприятий на пунктах приема будет размещена информация о необходимости соблюдения безопасной дистанции и использования защитных масок", – отметили в пресс-службе.

Пункты приема будут открыты по следующим адресам:

  • просп. Голосеевский, 87-Г

  • ул. Тростянецкая, 58-А

  • ул. Электротехническая, 26

  • просп. Освободителей, 6

  • просп. Степана Бандеры, 26-А

  • ул. Железнодорожное шоссе, 61

  • ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район)

  • ул. Жмеринская, 30г

  • ул. Новополевая, 95 (производственная база предприятия)

  • пер. Герцена, 6

  • Бориспольское шоссе, 23 км

  • просп. Броварской, 2а

  • ул. Радистов, 1-в

  • Никольское лесничество квартал №35

  • Броварское лесничество, квартал №72

В КГГА напомнили, что в прошлом году на переработку приняли более 14 тысяч елок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.

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