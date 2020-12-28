У Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок: названо адреси

Олег Тимченко Життя столиці 15:11, 28.12.2020 Оновлено: 15:22, 28.12.2020

У Києві з 1 січня 2021 року відкриють 15 пунктів для збору та утилізації новорічних ялинок.

Як уточнили в пресслужбі Управління екології та природних ресурсів КМДА, ці об'єкти почнуть працювати у всіх районах столиці.

Повідомляється, що зібрані дерева будуть перероблені та використані навесні для захисту ґрунту від пересихання та перегріву в лунках вічнозелених рослин.

Пункти приймання ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п'ятниці, з 07:00 до 22:00.

"Для забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах приймання буде розміщена інформація про необхідність дотримання безпечної дістанції та використання захисних масок", – зазначили у пресслужбі.

Пункти приймання будуть відкриті за наступними адресами:

  • просп. Голосіївський, 87-Г

  • вул. Тростянецька, 58-А

  • вул. Електротехнічна, 26

  • просп. Визволителів, 6

  • просп. Степана Бандери, 26-А

  • вул. Залізничне шосе, 61

  • вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район)

  • вул. Жмеринська, 30г

  • вул. Новопольова, 95 (виробнича база підприємства)

  • пер. Герцена, 6

  • Бориспільське шосе, 23 км

  • просп. Броварський, 2а

  • вул. Радистів, 1-в

  • Нікольське лісництво квартал №35

  • Броварське лісництво, квартал №72

У КМДА нагадали, що минулого року на перероблення взяли понад 14 тисяч ялинок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 грудня в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.

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