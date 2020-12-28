У Києві відкриють пункти утилізації новорічних ялинок: названо адреси

У Києві з 1 січня 2021 року відкриють 15 пунктів для збору та утилізації новорічних ялинок.

Як уточнили в пресслужбі Управління екології та природних ресурсів КМДА, ці об'єкти почнуть працювати у всіх районах столиці.

Повідомляється, що зібрані дерева будуть перероблені та використані навесні для захисту ґрунту від пересихання та перегріву в лунках вічнозелених рослин.

Пункти приймання ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п'ятниці, з 07:00 до 22:00.

"Для забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах приймання буде розміщена інформація про необхідність дотримання безпечної дістанції та використання захисних масок", – зазначили у пресслужбі.

Пункти приймання будуть відкриті за наступними адресами:

просп. Голосіївський, 87-Г

вул. Тростянецька, 58-А

вул. Електротехнічна, 26

просп. Визволителів, 6

просп. Степана Бандери, 26-А

вул. Залізничне шосе, 61

вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район)

вул. Жмеринська, 30г

вул. Новопольова, 95 (виробнича база підприємства)

пер. Герцена, 6

Бориспільське шосе, 23 км

просп. Броварський, 2а

вул. Радистів, 1-в

Нікольське лісництво квартал №35

Броварське лісництво, квартал №72

У КМДА нагадали, що минулого року на перероблення взяли понад 14 тисяч ялинок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 грудня в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.