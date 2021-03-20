В Киеве откроют Американский университет: Волкер рассказал детали

В столице Украины откроется Американский университет (American University Kyiv). Партнером американо-украинского проекта стал Университет штата Аризона.

Об этом бывший спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер рассказал в интервью "НВ". Он приехал в Киев для подготовки открытия.

Волкер отметил, что образовательный проект интересен ему не меньше, чем международная политика. По мнению дипломата, Американский университет позволит украинцам получить лучшее, что есть в образовательной системе США, не выезжая заграницу.

"США прилагают немало усилий, чтобы Украина стала успешной страной в вопросах защиты суверенитета и поддержки экономики, но человеческий капитал украинцев, их образование и менталитет не менее важны. Влияние советской ментальности все еще очень сильно здесь", – сказал дипломат.

По мнению Волкера, университеты сейчас являются своеобразным "клеем" общества. В США они тесно сотрудничают с бизнесом, помогают выпускникам работать на экономику страны и в целом дают то образование, которое делает людей востребованными на рынке труда.

В Украине же роль образования на сегодня не так очевидна. Совместный проект с крупнейшим публичным университетом США призван положительно повлиять на образовательную сферу и украинское общество в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Курт Волкер сообщил, что администрация президента США Джо Байдена будет следить за тем, как в Украине происходит борьба с коррупцией и развитие экономики, а также за состоянием реформ.