В Киеве отключат холодную воду в нескольких районах: дата и время

В Киеве с 15 по 24 июля в связи с плановыми работами будет временно отсутствовать водоснабжение. Ремонт проведут в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Киевводоканал". Воду будут отключать в разное время.

В частности, аварийные бригады начнут работы в среду, 15 июля, с 9:00 до 18:00 в районе станции метро "Житомирская", а также с 8:00 до 15:00 на улице Глушкова, 67 и 69.

В четверг, 16 июля с 09:00 до 22:00 в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение на улице Северо-Сырецкой, 49 и 49б.

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Кроме того, с 12:00 16 июля и до 9:00 17 июля воду отключат в Деснянском районе столицы в домах, расположенных на проспекте Броварском, 20/1 и 16в, а также на улице Миропольской, 2.

В пятницу, 18 июля, с 09:00 до 15:00 без водоснабжения останется дом на проспекте Петра Григоренко, 33/44, а также на улице Драгоманова, 44а.

С 8:00 24 июля до 10:00 25 июля в связи с плановыми ремонтными работами будет временно отсутствовать водоснабжение в домах 15, 17 и 19 на проспекте Леся Курбаса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в связи с подготовкой к отопительному сезону в Киеве продолжаются гидравлические испытания теплосетей. В частности, с 23 июня по 7 июля такие работы провели в Соломенском районе столицы.