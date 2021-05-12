В Киеве от МАФов зачистили подземный переход в центре города. Фото

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве от МАФов зачистили подземный переход в центре города. Фото

В среду, 12 мая, в подземном переходе возле станции метро "Арсенальная" коммунальщики начали демонтировать незаконные МАФы.

Об этом сообщил OBOZREVATEL с места происшествия. Некоторые предприниматели разбирали свои торговые точки сами.

Работники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" рассказали, что торговые киоски установлены в этом переходе незаконно.

Коммунальщики привели в порядок Арсенальной площади
МАФы были установлены незаконно

"Так, мы начали наводить порядок в этом переходе. Мы неоднократно вносили предписания с требованием предоставить разрешительные документы на размещение МАФов, однако этого сделано не было. Поэтому мы убираем эти незаконные элементы, которые еще и мешают передвигаться киевлянам", – рассказал один из инспекторов по благоустройству.

Переход на Арсенальной площади отныне станет удобнее
Владельцы киосков не оказывали сопротивления

Отметим, что демонтаж МАФе на "Арсенальной" прошел мирно.

Напомним, что война с незаконно установленными киосками и другими малыми архитектурными конструкциями продолжается в городе последние 5 лет. Недавно на Троещине мужчина даже грозился поджечь себя и поливал бензином все вокруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в столице на проспекте Правды, 66 демонтировали незаконно установленный МАФ длиной 15 метров.

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