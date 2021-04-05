В Киеве от COVID-19 вылечили всего 7 человек за сутки

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 4 апреля, заразились 458 человек, из них 24 – дети. При этом вылечились от COVID-19 всего семь пациентов, госпитализировали 61.

В Киевской области зафиксировали 619 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 167 668 киевлян, в области –100 230.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3617 человек (+32 за сутки), вылечились 107 559 пациентов (+7). Продолжают бороться с вирусом 56 492 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (151), Дарницком (88) и в Деснянском (72), сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Коронавирус в Киеве. Виталий Кличко в Telegram

За сутки в Киеве выздоровели всего 7 человек. covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и разрешила работать заведениям общественного питания только на вынос.