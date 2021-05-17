В Киеве от COVID-19 скончалось уже почти 5 тысяч пациентов

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 102 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19). Всего в столице заразилось 201 992 человек.

Об этом говорят данные СНБО. Также в Киеве за день умерло 10 пациентов (всего 4950), побороли болезнь 64 – (132 396).

В Киевской области зафиксировали 97 новых случая инфицирования, всего – 122 242. За сутки в области никто не умер от COVID-19, всего от болезни скончалось 2577 человек. Выздоровели 480 пациентов, всего – 111 524.

Добавим, что за сутки в Киеве сделали 58 прививок от коронавируса, в области – 17.

Добавим, что по состоянию на утро понедельника, 17 мая, в Украине официально подтверждено 2 156 000 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2136 – выявлено за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавируса в Европе.