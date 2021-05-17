В Киеве остановилось движение метро: человек попал под поезд

В понедельник, 17 мая, остановилось движение поездов по Святошинско-Броварской линии метрополитена (красной. – Ред.). На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. И отметили, что на месте чрезвычайного происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

"На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", – говорится в сообщении.

Об изменениях и восстановления движения будет сообщено дополнительно.

По состоянию на 12:55 поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная".

Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыто для пассажиров.

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