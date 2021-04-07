В Киеве останавливали движение на синей ветке метро: названа причина

В Киеве в среду, 7 апреля, из-за технической неисправности поезда на станции "Лыбидская", временно останавливалось движение на синей ветке столичного метро.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе метрополитена, из-за ЧП поезда курсировали от "Олимпийской" до "Героев Днепра" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Машинист высадил пассажиров и сумел отогнать состав в тупик, после чего его увезли в депо. Специалисты выяснят, что стало причиной неисправности. Движение останавливали на 10 минут, и сейчас поезда ездят в нормальном режиме", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что в Киеве с 5 апреля начал действовать локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличения госпитализаций.

Новые карантинные правила среди прочего затронули работу общественного транспорта – в нем людям разрешено ездить исключительно при наличии специального проездного удостоверения. В то же время иногда правоохранители выявляли среди пассажиров тех, кто пытался воспользоваться поддельным спецпропуском, заходя в метро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в интернете появились объявления о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте.