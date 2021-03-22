В Киеве опять появились очереди возле лаборатории. Фото

В Деснянском районе в понедельник, 22 марта, возле "ДНК-Лаборатории", расположенной на проспекте Маяковского, 5, опять появились очереди.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, люди приезжают для того, чтобы сдать анализы на COVID-19 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Место в очереди посетители начинают занимать около 6:30, при этом большинство стоят без соблюдения дистанции, а некоторые даже без индивидуальных средств защиты.

По словам одного киевлянина, он не носит маску, так как недавно переболел коронавирусом.

"У меня есть антитела, поэтому заразиться не боюсь", – подчеркнул мужчина.

Среди других оправданий, чаще всего звучат – только что сняли и тяжело дышать.

Напомним, что в октябре 2020 года у данной лаборатории для сдачи анализов место занимали около 5:00, а очередь растягивалась более чем на 100 метров. При этом местные жители высказывали недовольство из-за работы учреждения.

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 – обнаружены за прошедшие сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Место в очереди занимают с 6:30.

Люди стоят без соблюдения дистанции.

Лаборатория расположена на первом этаже многоэтажки.

Некоторые стоят в очереди без маски.

Спустя пару часов очередь увеличилась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в понедельник, 22 марта, несмотря на усиление карантинных ограничений, общественный транспорт работал с нарушениями.