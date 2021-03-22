У Києві знову з'явилися черги біля лабораторії. Фото

У Деснянському районі в понеділок, 22 березня, біля "ДНК-Лабораторії", яка розташована на проспекті Маяковського, 5, знову з'явилися черги.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, люди приїжджають для того, щоб здати аналізи на COVID-19 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Місце в черзі відвідувачі починають займати приблизно о 6:30, водночас більшість стоїть без дотримання дистанції, а деякі навіть без індивідуальних засобів захисту.

За словами одного киянина, він не носить маску через те, що нещодавно перехворів на коронавірус.

"У мене є антитіла, тому заразитися не боюся", – підкреслив чоловік.

Серед інших виправдань найчастіше звучать – тільки що зняли та важко дихати.

Нагадаємо, що в жовтні 2020 року біля цієї лабораторії для здачі аналізів місце займали приблизно о 5:00, а черга розтягувалася більш ніж на 100 метрів. До того ж місцеві жителі висловлювали невдоволення через роботу установи.

Зазначимо, що станом на ранок понеділка, 22 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 554 256 випадків коронавірусної інфекції. З них 7893 – виявлено за минулу добу.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Місце в черзі займають із 6:30.

Люди стоять без дотримання дистанції.

Лабораторія розташована на першому поверсі багатоповерхівки.

Деякі стоять у черзі без маски.

Через кілька годин черга збільшилася.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві у понеділок, 22 березня, незважаючи на посилення карантинних обмежень, громадський транспорт працював із порушеннями.