В Киеве ограничили движение на Новоконстантиновском путепроводе

В Киеве с 28 апреля по 15 июля на Новоконстантиновском путепроводе частично ограничили движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, на этом участке дороги проведут ремонтные работы в направлении Подола.

"Начинается масштабный капитальный ремонт Новоконстантиновского путепровода на пересечении улицы Елены Телиги, проспекта Степана Бандеры и улицы Новоконстантиновской. Работы выполнят параллельно с обновлением проспекта Бандеры, чтобы дважды не ограничивать движение на транспортном узле", – рассказали в КГГА.

Отметим, что в Киеве начали ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.

Сообщается, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

С 27 февраля и до 31 мая в столице на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.

В Киеве с 10 апреля и до 30 июня на Кольцевой дороге частично ограничили движение транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 30 апреля с 21:00 и до 5:00 5 мая частично ограничат движение автотранспорта на мосту Метро в сторону правого берега.