В Киеве ограничат движение на Севастопольской площади: названа причина. Карта

В Киеве на Севастопольской площади в Соломенском районе частично ограничено движение транспорта. Оно будет действовать до 22:00 8 июля.

О неудобствах, которые ждут автолюбителей предупредили в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Там отметили, что ограничения движения связаны с ремонтными работами на путепроводе

"На путепроводе на Севастопольской площади начался новый этап ремонта. В частности, в рамках работ заменят гидроизоляцию и асфальтовое покрытие. Как и во время первого этапа, значительную часть работ выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, в столице начался ремонт 17-километрового отрезка автодороги из Киева в Борисполь. Работы продлятся два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году коммунальщики должны завершить обустройство велоинфраструктуры на проспекте Степана Бандеры, улицы Борщаговской и Чернобыльской, где проводится капитальный ремонт дороги и тротуаров.