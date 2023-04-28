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В Киеве официально начинается сезон фонтанов: где можно увидеть красоту

Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
1,6 т.
В столице начинается сезон фонтанов

В Киеве фонтаны города официально возобновят свою работу в ближайшие дни. Они будут действовать во всех районах столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Некоторые фонтаны уже возобновили работу.

"В Киеве начинается сезон фонтанов. Первые фонтаны заработают уже в ближайшие дни. Они всегда были визитной карточкой определенного места, а значит и города в целом. В столице их немало. Около них назначают встречи и свидания. Они собирают вокруг себя детей. На их фоне фотографируются. Летом они дарят желанную прохладу", – подчеркнули в пресс-службе.

В "Киевзеленстрое" уточнили, что в этом сезоне коммунальщики запустят фонтаны на следующих локациях:

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк имени М. Рыльского.

Дарницкий район:

  • парк Партизанской славы;
  • парк Позняки.

Деснянский район:

  • сквер Высоцкого-Быкова.

Днепровский район:

  • парк Победа;
  • парк Аврора.

Оболонский район:

  • Оболонская площадь, 6

Подольский район:

  • сквер №2 на Контрактовой площади (Фонтан с ротондой "Самсон");
  • Куреневский парк;
  • сквер на Щекавицкой площади.

Святошинский район:

  • парк Совки.

Шевченковский район:

  • парк имени Т. Г. Шевченко;
  • сквер имени Чкалова;
  • Золотоворотский сквер;
  • сквер Мюнхенский;
  • сквер у Национальной оперы;
  • парк Сырецкий;
  • сквер на Владимирском проезде №2;
  • Литовский сквер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывают тюльпаны на Майдане Незалежности.

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