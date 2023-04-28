В Киеве официально начинается сезон фонтанов: где можно увидеть красоту
В Киеве фонтаны города официально возобновят свою работу в ближайшие дни. Они будут действовать во всех районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Некоторые фонтаны уже возобновили работу.
"В Киеве начинается сезон фонтанов. Первые фонтаны заработают уже в ближайшие дни. Они всегда были визитной карточкой определенного места, а значит и города в целом. В столице их немало. Около них назначают встречи и свидания. Они собирают вокруг себя детей. На их фоне фотографируются. Летом они дарят желанную прохладу", – подчеркнули в пресс-службе.
В "Киевзеленстрое" уточнили, что в этом сезоне коммунальщики запустят фонтаны на следующих локациях:
Голосеевский район:
- Голосеевский парк имени М. Рыльского.
Дарницкий район:
- парк Партизанской славы;
- парк Позняки.
Деснянский район:
- сквер Высоцкого-Быкова.
Днепровский район:
- парк Победа;
- парк Аврора.
Оболонский район:
- Оболонская площадь, 6
Подольский район:
- сквер №2 на Контрактовой площади (Фонтан с ротондой "Самсон");
- Куреневский парк;
- сквер на Щекавицкой площади.
Святошинский район:
- парк Совки.
Шевченковский район:
- парк имени Т. Г. Шевченко;
- сквер имени Чкалова;
- Золотоворотский сквер;
- сквер Мюнхенский;
- сквер у Национальной оперы;
- парк Сырецкий;
- сквер на Владимирском проезде №2;
- Литовский сквер.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывают тюльпаны на Майдане Незалежности.
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