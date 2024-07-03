В Киеве объявили желтый уровень опасности: ожидаются грозы с громом

В среду 3 июля в Киеве синоптики объявили желтый уровень опасности. Ожидаются грозы с громом.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также І уровень опасности объявлен по всей Киевской области.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и в столице. В ближайшее время с содержанием до конца суток 3 июля грозы. И уровень опасности желтый", - говорится в сообщении синоптиков.

В Киевской городской военной администрации призвали людей не пугаться звуков грома, быть внимательными и осторожными.

"При объявлении воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие!" – отметили в КМВА.

Напомним, в Киевской области в четверг, 4 июля, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем кратковременный дождь, местами по области гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в парках Киева, скверах и на центральных улицах столицы коммунальщики начали устанавливать рамки-распылители воды для охлаждения в летнюю жару. Всего в городе планируется обустроить 19 локаций с такими приборами.

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