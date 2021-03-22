В Киеве общественный транспорт будет работать с ограничениями – КГГА

Василий Михальчук Жизнь столицы 16:48, 22.03.2021 Обновлено: 17:27, 22.03.2021

Общественный транспорт в Киеве будет курсировать с заполняемостью не более 50%.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также городские власти призывают всех пассажиров соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"Столица делает все, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", – заверили в КГГА.

В то же время на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта – наземного и метрополитена.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на усиление карантинных ограничений, общественный транспорт столицы работал с нарушениями. Маршрутки ездят забитыми, а люди собираются в толпы на остановках и станциях метро.

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Кияни Жизнь столицы

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