В Киеве образовались утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в среду, 24 ноября, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд для автомобилей затруднен на всех мостах.

Проблемы с движением наблюдались на проспектах Романа Шухевича (в направлении Оболони – авария на съезде с Северного моста), на участке дороги от метро "Почайна" и до метро "Дорогожичи", проспекте Победы (в сторону центра – две аварии в районе метро "Святошин"), Николая Бажана (от метро "Харьковская" в направлении Южного моста), Юрия Гагарина и Соборности, а также Освободителей и Броварском.

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Из-за пробки автомобили медленно движутся на участке дороги от Дарницкого и до Гаванского мостов в направлении Подола, бульваре Леси Украинки (в направлении центра), улицах Борщаговской, Жилянской, Вадима Гетьмана, Кейсарова, проспектах Валерия Лобановского и Голосеевском.

Тянучки образовались на Окружной и Кольцевой дорогах, Харьковском шоссе и улице Академика Заболотного.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 22 на 23 ноября на проспекте Науки, 56 произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, один из водителей был пьян.