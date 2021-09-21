В Киеве неизвестный автор создал из щебня фигуры украинских казаков. Фото
В Оболонском районе Киева ночью неизвестный автор из щебня создал фигуры украинских казаков. Композицию заметили на улице Маршала Малиновского.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила киевлянка Наталья Килочек. Фигуры были созданы в ночь с 20 на 21 сентября.
"А у нас во дворе. Ночной скульптор остался неизвестным", – написала Наталья.
На опубликованных фото можно увидеть, что с помощью строительного материала изображены три исторических персонажа, напоминающие известных украинцев в характерных образах казаков. Один из них изображен в традиционной одежде гетмана.
В целом, созданные из строительного материала образы похожи на Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко и Ивана Сирко.
Напомним, во Флоренции открыли памятник выдающемуся украинскому писателю и художнику Тарасу Шевченко.
Власти Львова 23 июля завершили демонтаж Монумента славы времен СССР. Были убраны бронзовые фигуры "Родины-матери" и советского воина.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее в Киеве открыли памятник выдающемуся общественно-военному деятелю, австрийскому эрцгерцогу с украинскими корнями Василию Вышиваному (Вильгельму фон Габсбургу).