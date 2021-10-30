Где вакцинироваться в Киеве, чтобы не попасть под локдаун: полный список центров иммунизации

В Киеве уже в понедельник, 1 ноября, начнут действовать жесткие меры "красной" зоны карантина. Таким образом, у жителей украинской столицы осталось всего два дня, чтобы успеть получить прививку от коронавируса до локдауна. Курс иммунизации поможет избежать ограничений наравне с ПЦР-тестом.

Вакцинироваться в Киеве можно в кабинетах прививки при больницах, а также в центрах иммунизации. Кроме того, уколы делают в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Адреса всех центров вакцинации в киевских ТРЦ:

"Блокбастер", проспект Степана Бандеры, 36 (понедельник-пятница с 11:00 до 17:00, понедельник-четверг с 17:00 до 21:00);

"Ретровиль", проспект Правды, 47 (понедельник-пятница с 10:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 17:00);

Видео дня

"Эпицентр К" Голосеевского района, ул. Кольцевая дорога, 1-б (с 11:00 до 17:00);

"Эпицентр К" Оболонского района, ул. Полярная, 20-Д (четные дни с 13:00 до 19:00, нечетные дни с 11:00 до 17:00);

"Эпицентр К" Оболонского района, проспект Степана Бандеры, 11-А (с 11:00 до 17:00);

"Эпицентр К" Дарницкого района, ул. Григоренко, 40 (понедельник-пятница с 13:00 до 18:30, суббота-воскресенье с 11:00 до 17:00);

"Эпицентр К" Днепровского района, ул. Братиславская, 11 (с 11:00 до 19:00);

"Эпицентр К" Святошинского района, ул. Берковецкая, 6 (с 11:00 до 17:00);

"Ocean Plaza" Голосеевского района, ул. Антоновича, 176 (с 11:00 до 21:00);

"Ривер Молл" Днепровского района, Днепровская Набережная, 12 (с 11:00 до 17:00);

"SKY MALL" Днепровского района, ул. Шухевича, 2-Т (с 11:00 до 16:00);

"Cosmo MultiMall" Соломенского района, ул. Гетьмана, 62 (с 11:00 до 16:00);

"New Way" Дарницкого района, ул. Вербицкого, 1 (с 11:00 до 17:00);

"Smart Plaza" Шевченковского района, проспект Победы, 24 (с 11:00 до 17:00);

"Дрим Таун-2" Оболонского района, Оболонский проспект, 21 (с 14:00 до 18:00);

"Ашан" Оболонского района, проспект Степана Бандеры, 15-я (с 10:00 до 17:00);

"Академ СИТИ" Святошинского района, ул. Палладина, 16 (понедельник-суббота с 10:00 до 17:00)

"ART MALL" Голосеевского района, ул. Заболотного, 37 (С 10:00 до 16:00);

"Аркадия" Соломенского района, ул. Борщаговская, 154-а (с 12:00 до 17:00 ежедневно);

"Гулливер" Печерского района, Спортивная площадь, 1-я (с 11:00 до 18:00).

Адреса пунктов вакцинации в ЦПАУ:

Дарницкий район - ул. С. Олейника, 21 (с 10:00 до 17: 00);

Голосеевский район - проспект Голосеевский, 42 (с 10:00 до 17:00);

Днепровский район - ул. Харьковское шоссе, 18 (с 10:00 до 17:00);

Соломенский район - проспект Воздухофлотский, 41 (с 10:00 до 17:00);

Святошинский район - проспект Победы, 97(с 10:00 до 17:00);

Деснянский район - проспект Маяковского, 29 (с 10:00 до 17: 00);

Оболонский район - ул. Маршала Тимошенко, 16 (с 10:00 до 17:00).

Записаться на прививку можно через сервис Helsi. Там киевляне могут выбрать удобный пункт или центр вакцинации, время прививки, а также сам препарат. Кроме того, в центрах иммунизации действует и живая очередь для тех, кто не записался заранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление о том, что нынешний локдаун в столице будет только для невакцинированных.