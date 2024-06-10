В Киеве над Днепром развернули 207-метровый флаг Украины: видео рекорда

Киеве установили новый рекорд Украины. Участники спортивно-психологически-реабилитационного мероприятия под названием "Герой, ты нам нужен не только на поле боя!" развернули над Днепром самый длинный флаг Украины длиной 207 метров.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram x.park.kyiv. Мероприятие было проведено с целью поддержки ветеранов и их семей, участников Революции Достоинства и российско-украинской войны.

Напомним, 21 января во Львове ко Дню Соборности Украины развернули крупнейший Государственный Флаг Украины. На нем было 1300 подписей детей и 148 автографов военных из более чем тридцати бригад ВСУ, которые собирали по всей Украине и линии фронта.

Установление рекорда Украины посвятили Дню Соборности Украины, провозглашению 105-летия Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской народной республики. Зафиксировали его представители Книги рекордов Украины. Флаг будет храниться во львовском Доме офицеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству открытых ФЛП (физлиц-предпринимателей) – в течение первого квартала 2024 украинцы открыли их почти 74 тысячи. Это на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Больше бизнесов открывают на Киевщине и Днепропетровщине, а среди отраслей лидируют розничная торговля, индивидуальные услуги и IT.

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