В Киеве начался отопительный сезон: когда дома получат тепло

В Киеве в субботу, 23 октября, жилые дома начали подключать к теплоснабжению. До конца суток планируют дать отопление около 9% жилого фонда столицы, которое обслуживается КП "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для полного подключения к системе понадобится около недели.

"Город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что по состоянию на утро 23 октября, к отоплению уже подключили 84% школ (383), 95,9% детских садов (513), а также 50,5% лечебных учреждений (165).

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В пресс-службе напомнили, что общая протяженность теплосетей столицы составляет более 2,7 тысяч километров, а количество жилых домов – более 11 тысяч.

Напомним, что во время гидравлических испытаний теплосетей в столице неоднократно фиксировали прорывы труб.

В частности подобные случаи несколько раз случались на мосту Патона. Для ремонта привлекали специальные группы верхолазов.

Как сообщал OBOZREVATEL, теплоинфраструктура столицы Украины технически готова к началу отопительного сезона.