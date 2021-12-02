В Киеве начали сносить один из корпусов завода "Арсенал". Фото и видео

В Печерском районе Киева начали сносить один из корпусов завода "Арсенал". Ранее на площадке рядом со зданием находилась парковка для автомобилей.

Об этом сообщил портал Київ.Медіа. Работы проводит один экскаватор (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что в 50 метрах от места работы спецтехники находится остановка общественного транспорта, а рядом с забором ходят пешеходы и припаркованы автомобили.

Видео дня

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что экскаватор снес часть корпуса. Что будет на этом месте вместо здания завода, пока не сообщается.

Казённое предприятие специального приборостроения "Арсенал" расположено в центре Киева, напротив станции метро" Арсенальная".

Отметим, Киев долгие годы был отрезан от Днепра заводами и фабриками, но вскоре ситуация изменится: в столице строятся районы, которые вернут городу доступ к реке.

Например, авторы проекта Новый Подол на месте бывшей промзоны создадут набережную и городской пляж и откроют их для всех желающих.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дизайнер Виктор Белоус показал, как может выглядеть улица Крещатик в Киеве с одноименной речкой, если она не будет закрытой в подземном коллекторе.