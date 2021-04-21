В Киеве отреставрируют уникальные Ворота Заборовского возле Софии Киевской. Фото

В Киеве специалисты Национального заповедника "София Киевская" начали реставрацию шедевра XVIII века – Ворот Заборовского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора заповедника Вадим Кириленко.

Работы по обновлению памятника архитектуры плановые. А в последний раз примечательное сооружение реставрировали в 2005 году.

На месте работ трудится несколько человек. Они должны покрасить Ворота Заборовского, обновить лепнину и крышу, а также устроить гидроизоляцию. Завершить восстановление памятника должны уже в начале мая.

Напомним, Ворота Заборовского были сооружены в 1746 году выдающимся зодчим Иоганном Шеделем по заказу киевского митрополита Рафаила Заборовского. Уже в ХІХ веке они утратили свою парадную функцию.

Улица ведущая к ним превратилась в переулок, а сами ворота практически разобрали, а арку для проезда карет и вовсе заложили кирпичом. Уже в ХХ-ХХІ веке западную часть памятника архитектуры полностью отреставрировали.

Отметим, что эти ворота считаются одним из шедевров украинского барокко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под угрозой уничтожения оказался исторический дом Рутковского на улице Тургеневской, 19. Рядом застройщик строит офисное здание, из-за чего памятник архитектуры, пустующий уже 30 лет, покрылся трещинами.